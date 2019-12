Pourquoi les jeunes filles portent-elles un chapeau pour la sainte Catherine ?

e

À la sainte Catherine, tout bois prend racine

Catherine d’Alexandrie était une jeune égyptienne à forte personnalité et d’une grande érudition. Cette dernière avait tenu tête à l’empereur romain Maxence, tenté de le convertir et refusé de l’épouser ce qui lui valu d’être martyrisée ! La fête de la sainte Catherine se célèbre le 25 novembre de chaque année depuis le Xsiècle et commémore son martyre. Elle est la protectrice des philosophes, des barbiers, des meuniers, des nourrices et des fileuses et des femmes célibataires. Son culte était très populaire au Moyen Âge. Catherine d’Alexandrie est généralement représentée avec la roue évoquant son martyr ou avec un glaive qui rappelle sa décapitation.

La fête de la Sainte-Catherine est particulièrement populaire en Estonie, où elle marque l’arrivée de l’hiver. Comme la sève a déjà quitté la partie supérieure des végétaux, ces derniers entament leur période de repos. On considère que dans les pays tempérés, c’est la meilleure période pour faire reprendre les boutures de plantes ligneuses et mettre en terre arbres et arbustes. Mais attention ! Si la fin novembre est incontestablement favorable aux plantations, méfiez-vous quand même de la météo et abstenez vous de planter s’il pleut, vente ou neige.

Coiffer sainte Catherine

Catherine d’Alexandrie est la protectrice des célibataires et longtemps, les jeunes filles qui « coiffaient sainte Catherine » l’année de leurs 25 ans, se devaient de porter, le 25 novembre, un chapeau vert (couleur de l’espoir) et jaune (couleur de la famille) sur la tête, dont la décoration est inspirée de leur métier ou de leur passion. Les chapeaux étaient confectionnés par leurs amis ou collège de travail. Autrefois, le 25 novembre était un jour de congés pour les « petites mains » des maisons de couture qui organisaient de grandes fêtes. Aujourd’hui, la mairie de Paris honore les professions de la couture, ainsi que les étudiants des écoles de stylisme, par un rassemblement à l’hôtel de ville où « défilent ceux qui ne défilent jamais », mis en vedette par leur couvre-chef extravagant.

