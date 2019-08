Dix pensées de Saint Jean-Marie Vianney pour la vie de tous les jours

Alors qu’il semblait être infatigable, Jean-Marie Baptiste Vianney, plus connu comme le Curé d’Ars, nommé en 1929 patron de tous les curés de l’Univers par le pape Pie XI, est mort d’épuisement le 4 août 1859. Il faut dire que celui qui, dès jeune, rêvait de « faire gagner des âmes au Bon Dieu », comme il l’explique à sa mère Marie Béluze, travaillait vraiment très dur.

Le célèbre curé était selon les dires tellement charismatique et excellent confesseur que plus de cent mille personnes affluaient chaque année dans sa petite bourgade d’Ars-sur-Formans, qui s’appelait alors Ars-en-Dombes. Le saint était également reconnu pour ses paroles très inspirantes pour les chrétiens dans la vie quotidienne.

« Allez de monde en monde, de richesse en richesse, vous ne trouverez pas votre bonheur. La terre entière ne peut pas plus contenter une âme immortelle qu’une pincée de farine, dans la bouche d’un affamé, ne peut le rassasier. »

« La prière est une rosée embaumée ; mais il faut prier avec un coeur pur pour sentir cette rosée. »

« La Miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé : elle entraîne les cœurs sur son passage. »

« Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. »

« On n’entre pas dans une maison sans parler au portier ! Eh bien, la sainte Vierge est la portière du Ciel ! »

« Celui qui a conservé l’innocence de son baptême est comme un enfant qui n’a jamais désobéi à son père. »

« Le Bon Dieu aura plus tôt pardonné à un pécheur repentant qu’une mère n’aura retiré son enfant du feu. »

« Notre langue ne devrait être employée qu’à prier, notre cœur qu’à aimer, nos yeux qu’à pleurer. »

« Pour notre corps, la mort n’est qu’une lessive. »

« Plus on connaît les hommes, moins on les aime. C’est le contraire pour Dieu : plus on le connaît plus on l’aime. »