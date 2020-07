La prière du matin, une habitude qui transforme la journée !

Lire aussi : Voici comment rendre Dieu présent dans chaque pièce de la maison

Souvenez-vous toujours : Rome ne s’est pas faite en un jour. Les bons résultats dans la vie requièrent généralement du temps, et ceci vaut aussi pour la conquête des bonnes habitudes, qui s’acquièrent et s’assimilent progressivement.

Certaines habitudes approfondissent notre relation avec Dieu et, comme dans toute relation, elles courent le risque de faiblir si elles ne sont pas pratiquées régulièrement. Si nous voulons que notre relation avec Dieu s’enrichisse, nous devons consacrer du temps, chaque jour, pour converser avec Lui. Pour cela, une bonne habitude à prendre est celle de prier le matin.

Simple mais très puissant

Dans son livre Les 7 habitudes quotidiennes des personnes saintes et apostoliques, le père John McCloskey décrit ainsi cette habitude : « S’agenouiller et offrir le jour naissant pour la gloire de Dieu. Vous pouvez utiliser une prière déjà existante ou simplement vos propres mots ». Vous pouvez choisir la prière que vous préférez. Personnellement, quand je me réveille, je dis Serviam (« Je servirai » en latin), qui est à l’opposé de la déclaration rebelle de Lucifer, (Non servi, « Je ne servirai pas »). Simple mais très puissant.

L’exemple de sainte Thérèse

Cette prière d’offrande très connue de sainte Thérèse de Lisieux pourrait vous inspirer :

« Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui, dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son Amour miséricordieux. Ô mon Dieu ! Je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d’accomplir parfaitement votre sainte volonté, d’accepter pour votre Amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l’éternité ». Ainsi soit-il.

Lorsque vous faites une prière d’offrande du matin, vous consacrez aussi à Dieu tout le reste de votre journée. Cela vous donnera la force d’affronter tout ce que les prochaines heures vous réservent !

